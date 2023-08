Isaksen, l’amico Johan gli fa gli auguri per la sua avventura alla Lazio – FOTO

Isaksen, il danese è pronto per iniziare la sua esperienza alla Lazio e l’amico Johan gli fa gli auguriper la sua nuova sfida

Isaksen è un nuovo giocatore della Lazio, ed è pronto per essere a disposizione di Maurizio Sarri. Sui social non sono mancati i messaggi d’affetto per il danese, tra cui quello del suo amico Johan, che gli dedica queste belle parole

PAROLE – Ti meriti questo cambiamento, e anche se eri tranquillo sull’aereo in discesa, quello è cambiato con le centinaia di tifosi della Lazio che ti hanno accolto in aeroporto. Grande piacere stare con te qui Gus e forza Lazio