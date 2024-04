Isaksen, il danese cade nella trappola di un tifoso e compie una clamorosa gaffe: c’entra la Roma – VIDEO

Isaksen, il danese in una serata di relax incontra dei tifosi con i quali registra un video ma cade nel loro tranello: ecco cos ha detto

Da sempre il derby di Roma non dura mai solo 180 minuti ossia le due gare di andata e ritorno ma tutto l’anno, con i conseguenti sfottò nel pre e nel post partita della stracittadina. La rivalità però porta anche a compiere una grande gaffe, come dimostra l’errore di Isaksen il quale durante un video registrato con dei tifosi alla domanda forza Roma, lui clamorosamente esclama sempre. Errore scaturito dal fatto che ancora non conosce l’Italiano? Non si sa, fatto sta che il danese lo ha detto