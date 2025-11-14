Isaksen si rilancia: «Fisicamente sto molto bene e voglio dare una mano alla Nazionale. Sulla Lazio dico che...»

Isaksen dal ritiro della Bielorussia parla del suo momento di forma e si proietta anche sull’esperienza con la maglia della Lazio. Le sue parole

Dal ritiro della Nazionale danese, Gustav Isaksen, esterno offensivo della Lazio, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Bielorussia, valida per le qualificazioni mondiali. L’attaccante biancoceleste si è soffermato sul proprio stato di forma, sul percorso della Danimarca verso il Mondiale e sul ruolo che intende avere all’interno del gruppo.

«Fisicamente e mentalmente sto molto meglio rispetto all’ultima convocazione con la Nazionale, circa un mese fa”, ha dichiarato Isaksen Lazio. «Mi sento pronto e spero di poter contribuire alla squadra con gol e assist. Il ct Riemer mi dà grande fiducia, così come i miei compagni: questo è fondamentale per me, perché mi permette di credere ancora di più nelle mie capacità e di affrontare ogni partita al massimo livello».

Il giocatore della Lazio ha ricordato anche il momento della sua rete contro il Cagliari, evidenziando il clima all’interno della squadra: «È stato bello sentire i complimenti del mister dopo il gol, ma come sempre i miei compagni mi hanno preso in giro un po’ (ride, ndr.). È questo il bello della squadra, un mix di supporto e leggerezza che aiuta a crescere e a sentirsi parte integrante del gruppo».

Per quanto riguarda l’avversario di domani, la Bielorussia, Isaksen Lazio è chiaro nelle sue dichiarazioni: «Ci aspettiamo di vincere, altrimenti non meriteremmo di andare ai Mondiali. Dobbiamo affrontarli con lo stesso atteggiamento e la stessa intensità della scorsa sfida. Non sottovalutiamo nessuno, ma siamo in ottima forma e la squadra mostra tanta fame di vittoria. C’è un bellissimo clima nello spogliatoio e tutti crediamo di poter fare davvero bene».

Isaksen Lazio si conferma dunque un giocatore centrale per la Danimarca, così come per la sua squadra di club. La sua crescita costante in Serie A ha permesso all’allenatore Riemer di contare su un esterno rapido, tecnico e con capacità realizzative, caratteristiche che lo rendono un elemento prezioso per affrontare le partite di qualificazione ai Mondiali.

In vista della sfida di domani, Gustav Isaksen appare determinato a confermare quanto di buono mostrato sia con la Lazio sia con la Nazionale. Il giocatore punta a mantenere continuità, segnare e creare occasioni per i compagni, portando il suo apporto offensivo e la sua esperienza maturata in Serie A al servizio della squadra danese.

La sfida contro la Bielorussia rappresenta quindi un banco di prova importante per Isaksen , che vuole dimostrare di essere pronto a incidere anche in contesti internazionali, confermando il suo talento e la sua crescita costante come calciatore di livello internazionale.