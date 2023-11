Irlanda-Italia Under 21 2-2, Gnonto in extremis salva gli azzurri che restano primi

Irlanda-Italia, termina in parità la sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria: i dettagli

Oltre l’Italia maggiore ad andare in campo questa settimana è stata anche l’Italia Under 21 che ha sfidato questa sera l’Irlanda. Partita non semplice per gli azzurri, match che termina 2-2 con la formazione di casa che va due volte in vantaggio e la gara viene salvata da Gnonto al 96′ che mantiene l’Italia prima del girone di qualificazione.