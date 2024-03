Ipotesi dossieraggio, Iervolino assicura: «Non conoscevo Lotito prima di dicembre del 2021. Lui può fare quello che vuole»

Ipotesi dossieraggio, Danilo Iervolino, patron della Salernitana, ha rilasciato alcuni dichiarazioni su Claudio Lotito

Intervistato da Il Mattino, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato così di Claudio Lotito, patron della Lazio:

LOTITO– «Il presidente Lotito ha il diritto di fare qualsiasi cosa, così come difendersi è il diritto di chi subisce. Io non ho nulla da nascondere e nulla da temere, in questo mondo sono entrato il 20 dicembre 2021. Prima di allora non conoscevo né Gravina né Lotito. Sono all’oscuro di tutte le vicende per cui Lotito ha dovuto passare la Salernitana al trustee, di quelle relative alla gestione del trustee e dei rapporti di Lotito con Gravina se non per aver letto i giornali».

LE PAROLE DI IERVOLINO A IL MATTINO