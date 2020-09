Inzaghi su Leiva: «Da lunedì sarà al 100%, giocherà col Frosinone»

Inzaghi nella conferenza stampa di chiusura del ritiro ha fatto il punto sulle condizioni di Leiva e Lulic.

Inzaghi in conferenza stampa ha evidenziato anche le condizioni dei due infortunati di lungo corso Lulic e Leiva, col secondo che sta svolgendo un lavoro differenziato nel ritiro di Auronzo.

Lulic manca a tutti, è il nostro capitano, sta andando in giro in tutta Italia ed Europa per risolvere la situazione, c’è ottimismo perchè lui è determinato come me e ce la metterà tutta. Ho un rapporto speciale con Senad. Leiva sta aumentando i carichi, lo avrei fatto giocare già oggi se non ci fosse stato un campo pesante. Da lunedì sarà con noi al 100%, penso che possa già giocare nell’amichevole col Frosinone.