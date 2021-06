Inzaghi scrive a Sarri: «Grandissimo allenatore, farà il bene della Lazio»

Simone Inzaghi manda anche un messaggio al nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, nella sua lunga lettera

Una lunghissima lettera per salutare la Lazio e i suoi tifosi, ma anche per augurare buon lavoro a Maurizio Sarri. Le parole di Inzaghi al nuovo tecnico.

«Faccio un grosso in bocca al lupo a mister Sarri. Un grandissimo allenatore che farà il bene della Lazio. E che riceverà tanto in cambio perché troverà una tifoseria meravigliosa e un gruppo di ragazzi straordinari. Calciatori e prima ancora uomini fantastici, che non ringrazierò mai abbastanza per avermi dato sempre tutto e anche qualcosa di più».