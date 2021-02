Inzaghi punta Simeone, il tecnico è tra i più longevi sulla stessa panchina

Inzaghi potrebbe battere il record di anni consecutivi sulla stessa panchina tra gli allenatori in attività, ma solo in caso di rinnovo

La questione rinnovo tra Inzaghi e la Lazio non è ancora conclusa, le parti continuano a mandarsi segnali, ma il matrimonio si farà. Il tecnico ha diversi obiettivi davanti: le 100 vittorie da allenatore della Lazio, e il record di Simeone sulla panchina della stessa squadra. Così Il Corriere dello Sport fa luce sulla questione.

In caso di rinnovo, Inzaghi potrebbe sedere sulla panchina della Lazio per 8 anni consecutivi, mentre Simeone è all’Atletico Madrid dal lontano 2011. Il tecnico biancoceleste è già tra i dieci allenatori in attività con più panchine nello stesso club, con il solo Gasperini in Italia a tener botta. Oltre a Simeone, Inzaghi potrebbe puntare al record italiano di Carlo Ancelotti: l’ex Milan ha seduto sulla panchina dei rossoneri dal 2001 al 2009.