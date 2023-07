Inzaghi, pronto il rinnovo con l’Inter: ecco quando avverrà. Le ultime. Il tecnico è pronto a firmare il rinnovo di contratto

Simone Inzaghi e l’ Inter ancora insieme. La strada per il rinnovo dell’allenatore è già segnata. Con la prossima stagione ormai alle porte e gli ultimi colpi di calciomercato ancora da piazzare, l’ex Lazio punta verso l’alto l’asticella degli obiettivi.

Intanto, come fa sapere Sport Mediaset, prolungherà di altri due anni il proprio contratto con i nerazzurri. La firma sul nuovo contratto arriverà al ritorno dalla tournée in Giappone. Il giusto premio per quanto fatto fino ad Istanbul nella scorsa stagione.