Inzaghi, Simone e Pippo: sono loro i leader della Serie A e B

Inzaghi, Simone a raggiunto la vetta grazie alla vittoria di ieri con il Bologna, Pippo è saldamente al comando con il Benevento

Si sono incrociati spesso da avversari negli anni in cui entrambi calcavano ancora il prato verde da giocatori. Si sono ritrovati in Serie A su due panchine differenti. Oggi si ritrovano nella stessa posizione in classifica. Una comanda con la Lazio, l’altro comanda la serie cadetta con il suo Benevento.

Pippo e Simone Inzaghi in questo momento sono inarrivabili, i due fratelli del gol stanno facendo parlare di loro per quanto sta accadendo nei rispettivi campionati. Anzi, se possibile l’Inzaghi maggiore sta giocando una gara a parte con quasi venti punti distacco dal Frosinone, allenato da Nesta, secondo. Simone invece con fatica ha scalato la vetta e ora se la gode insieme ai suoi giocatori comodamente dal divano di casa. Chissà cosa succederà fino a maggio, per ora però ci sono loro lassù e non hanno nessuna intenzione di fermarsi.