Inzaghi a Mediaset: «Lazio squadra di assoluto valore. Siamo stati bravi a fare questo»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Mediaset al termine del match contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Simone Inzaghi ha parlato così al termine di Inter–Lazio:

LA RISPOSTA DELL’INTER, SE TENIAMO A TUTTE LE COMPETIZIONI? – «Abbiam fatto una grande gara contro una squadra di assoluto valore. Nel primo tempo abbiamo sofferto ma non ci siamo mai disuniti, abbiamo rischiato di andare sotto poi siam stati bravi a sbloccarla con questo grande gol di Arnautovic. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, per esigenza ho dovuto cambiare modulo ma ho la fortuna di avere ragazzi che danno tutto per questa maglia sono orgoglioso di essere il loro allenatore».

IL MILAN IN SEMIFINALE? – «Ci penseremo ad aprile, adesso abbiamo tante partite ravvicinate. In questo momento siamo in difficoltà sugli esterni perché abbiamo fuori Carlos Augusto, Zalewski e oggi si è fatto male Darmian. Siamo in grande emergenza ma dobbiamo lavorare e andare avanti. Si pensa partita per partita».

UNA SPINTA VERSO IL NAPOLI? – «Assolutamente sì, ho avuto tante risposte importanti. Ho giocatori non al meglio che stasera non si sono tirati indietro come Frattesi e Taremi hanno giocato senza battere ciglio perché sapevamo che bisognava aiutare la squadra: stanno convivendo con problemi e hanno dovuto giocare con antidolorifici».

SU MARTINEZ E SUL GOL DI ARNAUTOVIC – «Stamattina abbiamo fatto le palle inattive e se la Lazio teneva due giocatori fuori doveva uscire, era stato messo lì a posta per le sue qualità balistiche. Martinez è un ottimo portiere, la società me l’ha prospettato insieme ad altri 3 elementi, l’anno scorso aveva fatto un grandissimo campionato. Davanti a lui ha Sommer che sta facendo un grande campionato ho pensato tante volte di farlo esordire, ma non ho avuto nessuna fretta perché sapevo che avrebbe fatto bene. Sono contentissimo di lui, è un ottimo ragazzo che si è inserito bene e lavora bene in settimana».