Inzaghi Inter, l’agente Tinti: «Simone all’Inter? Non ne so niente»

Inzaghi Inter, l’agente Tulio Tinti all’uscita dagli uffici del club nerazzurro dichiara di non saper niente dell’accordo

La telenovela sembra essere giunta al termine: Inzaghi via dalla Lazio, tutto fatto per l’approdo all’Inter. L’annuncio potrebbe arrivare domani, ma l’agente del tecnico Tulio Tinti, all’uscita degli uffici del club nerazzurro glissa sull’argomento.

Le sue parole riportate da calciomercato.it: «Inzaghi? Non c’entra, sono qui per Bastoni. L’accordo per il rinnovo del difensore c’è ma non ha firmato».