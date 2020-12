Inzaghi e Gattuso si ritrovano faccia a faccia in Lazio-Napoli: i precedenti tra i due tecnici sorridono all’azzurro

Questa sera, all’Olimpico di Roma, Inzaghi e Gattuso si troveranno faccia a faccia sulle rispettive panchine per Lazio-Napoli. I precedenti tra i due tecnici sono cinque in campionato, e sorridono al coach azzurro.

Una vittoria per Inzaghi, un pareggio e tre vittorie per Gattuso. I gol fatti sono invece 4 per il tecnico piacentino e 7 per quello calabrese.