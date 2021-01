Inzaghi: «Abbiamo subito errori arbitrali, ma dobbiamo essere più forti»

Mister Inzaghi ha presentato la gara di domani contro la Fiorentina, soffermandosi sugli errori arbitrali subiti fin qui

Tante le sviste arbitrali durante Genoa–Lazio, errori che hanno inevitabilmente condizionato l’andamento della gara. «Czyborra entra in maniera scomposta su Lazzari: c’erano gli estremi per il rigore, ma per il Var non era chiaro evidente errore. Il braccio di Zappacosta non congruo», ha analizzato l’ex arbitro Bergonzi dopo la partita di Marassi.

Sbagli che però non devono diventare una giustificazione per la non continuità della squadra biancoceleste, come dichiarato da mister Inzaghi a Lazio Style Radio: «Non voglio alibi, che ci siano stati è evidente. Ci son state delle sviste ma dobbiamo essere più forti, giocando coesi e cattivi come in passato».