Inzaghi difende l’Inter: «Prima ci criticavano ora sembra dobbiamo vincere l’europeo»

Inzaghi, il tecnico dell’Inter alla vigilia della partita contro il Milan prende le difese del suo club in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida contro il Milan, Inzaghi rilascia alcune dichiarazioni prendendo le difese dell’Inter dinanzi alla critica, ecco le sue parole

PAROLE – Vincerlo sarebbe un bel messaggio. Poi per quanto riguarda griglie o pronostici, sono cose che non mi piacciono e l’ho sempre detto. Fino a tre partite fa si diceva che l’Inter è peggiorata perché ha perso giocatori importantissimi. Ora sembra che debba vincere l’Europeo, anche se probabilmente lo giocherà l’Italia e non l’Inter. Non ci tiriamo indietro, sappiamo cosa significa questa maglia, ma sappiamo anche di avere avversari forti