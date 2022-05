Inzaghi: «Crediamo ancora allo scudetto ma abbiamo già fatto molto»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, rilancia le ambizioni dei suoi nella lotta scudetto ma sottolinea il grande lavoro già fatto

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN al termine di Udinese-Inter. Le parole dell’ex Lazio:

«Chiaramente sul 2 a 0 il gol di Pussetto ci ha fatto abbassare un po’, ma non abbiamo rischiato quasi nulla e, considerando che siamo a maggio, la squadra gioca bene. Dobbiamo essere bravi nelle prossime partite. La squadra è in salute e ci vuole credere. Dopo la Supercoppa di gennaio siamo ancora in corsa sia in campionato che in Coppa Italia. Dopo una prima soddisfazione vogliamo vincere ancora, anche se sappiamo che abbiamo contro squadre forti. I tifosi credo che si siano divertiti quest’anno, ma per come erano le premesse a luglio i tifosi si sono meritati. Pazza? Se è pazza e vince la Supercoppa dopo 11 anni, va agli ottavi di Champions va in finale di Coppa Italia spero resti pazza così».

