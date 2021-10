Inzaghi: «Correa è molto importante per noi»

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria contro l’Udinese della prestazione dell’ex Lazio Correa

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese.

CORREA – «Se stavo pensando di toglierlo? No. Nel primo tempo ha fatto quello che gli avevo chiesto. Ha provato le giocate, si è aperto e ha attaccato la profondità. A volte si può sbagliare qualche scelta. Lo conosco ed è importante per noi. Abbiamo quattro attaccanti e ho la fortuna di averli tutti e quattro a disposizione in questo momento, dovrò essere bravo di volta in volta a sceglierli».