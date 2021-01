Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato di Felipe Caicedo chiarendo che non c’è alcun tipo di problema con l’attaccante

Simone Inzaghi ha chiarito in conferenza stampa che non c’è alcun tipo di problema con Felipe Caicedo dopo i 90′ in panchina contro il Milan. Queste le sue parole.

CAICEDO – «È uno di quelli con cui ho il rapporto migliore. Per me non c’è nessun problema, mi basta vederli negli occhi i giocatori, sono con me da tanti anni. Felipe aveva fatto tre giorni prima una grande partita contro il Napoli e pensavo che Muriqi potesse darci qualcosa in più contro il Milan. Per domani ha ottime possibilità di giocare così come le hanno Muriqi e Pereira».