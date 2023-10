Inzaghi: «Scommesse? Che tristezza, ma con certi ingaggi…»

Non ha dubbi Filippo Inzaghi, l’ex calciatore ha espresso il proprio pensiero sul caso scommesse puntando il dito sugli ingaggi

Punta il dito sugli ingaggi Filippo Inzaghi. Intervistato a Il Festival di Trento de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore ha spiegato la difficoltà per alcuni giocatori di gestire grandi cifre fin da giovanissimi.

IL COMMENTO – «Sono molto triste di quello che sta accadendo nel calcio italiano adesso. Ho pensato che personalmente prima di arrivare in alto ho dovuto fare tanta gavetta. Ma quella vera. Non guadagnavo quasi niente ed invece ai giovani di oggi dopo cinque partite bene vengono offerti contratti e ingaggi assurdi che non sanno nemmeno gestire. A Leffe vivevo in una stanza con 3 compagni, andavamo al campo con una macchina e dividevamo le spese e non giocavo nemmeno nei primi quattro mesi. Ma non ho mai mollato, ci ho sempre creduto. E non erano sacrifici perché in fondo si giocava a calcio. I sacrifici sono altri. Prima di arrivare al top ho dovuto sgomitare tantissimo».