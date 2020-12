Inzaghi: «Benevento ben organizzato» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Benevento: queste le sue parole

«Oggi è mancata un po’ di scelta e di fame, perché il primo tempo abbiamo giocato bene e dovevamo fare un gol in più. Non dovevamo concedere quel pareggio, la squadra nonostante la stanchezza e la poca lucidità ha provato a vincerla nel secondo tempo. Loro sono organizzati e ben disposti in campo, ci hanno creato diversi problemi»