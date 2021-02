Inzaghi fa 100 vittorie in Serie A: battuti mostri sacri come Ancelotti e Allegri

Nella sfida odierna, Simone Inzaghi ha raggiunto le 100 vittorie in Serie A in sole 182 gare: battuti mostri sacri come Ancelotti e Allegri

Nel match contro la Sampdoria, Simone Inzaghi ha ottenuto la sua vittoria numero 100 in Serie A. In 182 partite nel massimo campionato, tutte con la Lazio, il tecnico ne ha vinte 100, pareggiate 34 e perse 48, per una media punti di 1.83.

Soltanto tre allenatori, nell’era dei 3 punti, ci hanno messo meno a raggiungere la tripla cifra: si tratta di Antonio Conte (con 145), Maurizio Sarri (con 169) e Fabio Capello (con 180). Battuti storici allenatori come Ancelotti (185 partite), Mancini (197) e Allegri (203).