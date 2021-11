Lazio, prima sconfitta all’Olimpico: i numeri

Viene interrotta dalla Juventus la striscia positiva di risultati ottenuti dalla compagine capitolina nelle mura di casa

Con questa sconfitta, si interrompe il record di risultati utili consecutivi in casa per la squadra di Sarri, che come riporta Lazio Page, non perdeva in casa da ben 19 partite di fila, il miglior record Europeo, secondo solamente a quello stabilito dai nerazzurri dell’Inter, che invece aveva ottenuto un risultato leggermente più ampio, con 22 partite senza sconfitta.

Una Lazio da decifrare, inoltre, lascia passare la Juventus che aggancia proprio gli aquilotti in classifica, al quinto posto.