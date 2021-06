Inter, Zhang: «Calcio industria colpita dal Covid, perdite enormi»

Intervenuto in collegamento Skype, il presidente dell’Inter Zhang ha parlato del momento difficile del club

Intervenuto in collegamento Skype, il presidente dell’Inter Steven Zhang ha rilasciato un’intervista all’emittente cinese in lingua inglese, Cgtn nel corso del programma “The Agenda”.

COVID – «Sfortunatamente, lo scoppio della nuova pandemia ha davvero cambiato l’ambiente del calcio internazionale e ha avuto un impatto su molte industrie, in particolare quelle impegnate nei servizi offline. Le industrie del calcio e dello sport sono le industrie che sono state colpite. I tifosi non possono recarsi a vedere la partita di persona negli stadi e molti negozi e ristoranti hanno dovuto restare chiusi. Questo ha effettivamente colpito il nostro settore. Se si guarda solo alla stagione 19-20, l’intera industria calcistica europea potrebbe aver perso 2-3 miliardi di euro. Sommando le due stagioni arriviamo forse 5-6 miliardi di euro, che colpiscono molti club e persone del settore calcistico. Questa cifra non verrà recuperato presto, quindi per noi molte situazioni non saranno quelle che erano prima dell’epidemia. Adesso tutti i club devono pensare a come tagliare le spese e come mantenere la sostenibilità nei prossimi anni».

SUPERLEAGUE – «Penso che questa serie di eventi ci abbia ispirato: dobbiamo collaborare con Fifa e Uefa per migliorare la qualità del gioco, sapere quali cambiamenti dobbiamo apportare al mercato, ascoltare i pensieri dei tifosi e sapere come agire per dare loro un’esperienza migliore. L’epidemia ci ha infatti spinto a vedere la necessità di cambiamento e innovazione. Non importa quale metodo venga utilizzato, quello che dobbiamo sapere è che è necessario capire il mercato, capire la situazione una volta cessata la pandemia, cambiare il sistema di calcio e migliorare il sistema di calcio».

