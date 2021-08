Vecino: «Inzaghi mi trasmette serenità e fiducia, sono contento»

Matias Vecino ha parlato in un’intervista rilasciata al programma “Ultimo” su Sport890: le parole del centrocampista

CONTE E INZAGHI – «Filosofia diversa come il modo di giocare, ma il sistema è lo stesso che usava Conte, il 352. La mia posizione in campo? Sto giocando in quella di sempre, da numero otto. Con Inzaghi cambia poco tra la posizione da 8 e da 10. Alterna gli interni, che invece con Conte era una posizione fissa. Comunque sì, come interno del centrocampo a tre».

INZAGHI – «Sto bene, sono molto contento. Ho parlato con lui quando è arrivato. Mi ha trasmesso tranquillità e molta fiducia. Mi ha detto che sarò un giocatore importante in questo ciclo nuovo. Spero sarà una grande stagione».