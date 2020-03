Inter, la società ha deciso di far tornare in Italia i sette giocatori che lo scorso lunedì sono tornati nei loro paesi

Dietrofront in casa Inter. La società neroazzurra ha infatti deciso di richiamare in Italia i sette giocatori che sono tornati nei rispettivi paesi: Lukaku, Eriksen, Handanovic, Brozovic, Young, Moses e Godin.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti i calciatori dovranno trovare qualche giorno prima di Pasqua per iniziare una nuova quarantena in Italia di 14 giorni.