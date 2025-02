Inter Lazio, disponibili i tagliandi per la Coppa Italia: il comunicato della società

Inter Lazio, la società biancoceleste ha comunicato l’apertura della vendita dei tagliandi per il match di Coppa Italia

COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di oggi martedì 18 febbraio, saranno messi in vendita i tagliandi per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa Inter-Lazio, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.