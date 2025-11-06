 Inter Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A: ecco le possibili scelte di Chivu e Sarri per la sfida
Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Inter-Lazio, le formazioni probabili: le scelte di Chivu e Sarri per il match di Serie A. Tutte le ultimissime notizie

La Lazio si prepara all’ultima sfida prima della sosta, attesa a San Siro contro l’Inter di Chivu dopo il successo ottenuto contro il Cagliari. Sarri dovrà fare i conti con diverse assenze: oltre a Nuno Tavares, Rovella, Cancellieri e Castellanos, già indisponibili insieme ai fuori lista Gigot e Dele-Bashiru, si aggiunge quasi certamente Romagnoli, fermatosi per un problema muscolare. In caso di forfait, sarà Provstgaard a sostituirlo accanto a Gila, con Lazzari favorito su Pellegrini e Marusic sugli esterni, mentre Provedel difenderà i pali.

A centrocampo torna il ballottaggio tra Vecino e Basic per completare il terzetto con Guendouzi e Cataldi, con il croato finora sempre preferito. In attacco, invece, non sembrano esserci dubbi: confermato il tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni, protagonisti delle ultime uscite. Restano più indietro nelle gerarchie Noslin e Pedro, pronti a subentrare a gara in corso.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All.: Chivu.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

