Inter Lazio Primavera 0-1, D’Agostini regala una vittoria pesante a Pirozzi in campionato

Inter Lazio Primavera, i biancocelesti conquistano una vittoria molto pesante a Milano in ottica classifica grazie alla rete di D’Agostini

In attesa della Lazio di Baroni che questo tardo pomeriggio scenderà in campo contro l’Atalanta, i biancocelesti di mister Pirozzi hanno disputato la loro partita per il campionato Primavera contro l’Inter.

Ad avere la meglio nella sfida del Konami Youth Development Centre è stata la squadra capitolina grazie alla rete realizzata al 62′ da D’Agostini, il quale a due passi da Calligaris sugli sviluppi di un calcio d’angolo non gli da scampo. Questa vittoria consente alla squadra di Pirozzi di conquistare tre punti pesanti e di salire a quota 59 a -6 dalla Roma