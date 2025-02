Inter-Lazio, dove vedere il match di Coppa Italia in tv e streaming

Inter-Lazio, alla vigilia della trasferta del Meazza di Coppa Italia ecco dove poter seguire il match in tv e streaming

Archiviato l’amaro pareggio di ieri pomeriggio al Penzo contro il Venezia, per la Lazio è già tempo di proiettarsi alla sfida di martedì sera contro l’Inter, in cui in palio c’è il pass per la semifinale del torneo. Alla vigilia della partita, l’evento sarà trasmesso su canale 5 alle ore 21, ma non perdetevi il consueto appuntamento con la cronaca testuale su Lazionews24!