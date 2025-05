Inter Lazio, Baroni pensa a Nuno Tavares titolare: il portoghese verso il rientro dal primo minuto, le ultime

Manca sempre meno al fischio di inizio del big match tra Inter e Lazio, con Baroni che starebbe pensando alle ultime di formazione

Questa sera a San Siro andrà in scena una delle gare più importanti dell’intero campionato, con Inter e Lazio che si contenderanno i loro rispettivi obiettivi nella sfida delle 20:45, in programma a San Siro. Ci sono ancora dei dubbi di formazione per entrambi gli allenatori, con Marco Baroni che in queste ultime ore starebbe pensando ad una mossa a sorpresa.

Come riportato da Il Messaggero infatti, il portoghese Nuno Tavares sembra aver recuperato totalmente e ora si candida come favorito per una maglia da titolare. Anche Vecino è pronto a partire dal primo minuto.