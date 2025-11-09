Cesar parla di Inter Lazio: «Mi aspetto una bella partita, può succedere di tutto. Lazio? La squadra si muove bene, ha gioco, mentalità, è solida»

Cesar parla di Inter Lazio, match di cartello di questa sera: «Mi aspetto una bella partita, può succedere di tutto. Lazio? La squadra ha gioco»

Cesar Aparecido, ex calciatore di Lazio (2001-2006) e Inter (due stagioni, 2006 e 2007-08), analizza lo scontro di stasera tra le sue due ex squadre in un’intervista a Tuttosport, offrendo uno sguardo sulle dinamiche attuali dei club e sulla figura di Cristian Chivu come allenatore.



IL MATCH DI OGGI – «Può succedere di tutto. L’Inter deve riprendersi, io sono andato spesso a San Siro e ultimamente non ho visto una squadra brillante, ma un team che concede troppo, che crea anche delle situazioni, senza farti male. I nerazzurri hanno potenzialità, devono essere più concreti. La Lazio invece, non avendo potuto fare mercato, è penalizzata tanto perché oggi Sarri lavora con qualche giocatore che non era nei suoi piani. Però affronta la situazione a viso aperto, ha un centrocampo e un attacco che hanno fatto vedere cose importanti, prendono pochi gol. Non hanno i ricambi dello stesso livello e questo può essere un problema».

QUANDO CI GIOCAVA INSIEME, PENSAVA POTESSE DIVENTARE ALLENATORE – «Non credevo, al tempo, che Chivu potesse diventare un allenatore, ma non significa nulla. Magari non lo pensavo neppure di Simone Inzaghi, eppure lui è diventato un top. A me piace vedere le squadre che giocano bene, sono molto critico su questo. Credo che Chivu sia sulla strada giusta, ma gli va dato tempo».

CHIVU HA QUALCOSA DI MANCINI – «No, Chivu è un profilo diverso caratterialmente. Per vissuto, esperienza, per le caratteristiche anche dei giocatori che dopo ha portato con sé Mancini, c’è differenza. Poi vedo Cristian molto calmo, è il suo modo di essere: mi sembra evidente questa differenza di metodologie e mentalità».

L’ATTACCO NERAZZURRO – «Il reparto è più forte rispetto alla scorsa stagione. Pio è tornato e ha fatto tutto quello che doveva. Dovrà migliorare, ma si vede che è da Inter. Bonny ha tanto potenziale, però secondo me non sta dimostrando ancora tutto il suo valore».

COME STA LA LAZIO – «La squadra si muove bene, ha gioco, mentalità, è solida, può far male lì davanti: ecco perché mi aspetto una bella partita».

