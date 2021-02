Inter Lazio, nerazzurri in campo con maglie con caratteri cinesi: il motivo

L’Inter scenderà in campo a San Siro contro la Lazio con delle maglie speciali con i caratteri cinesi: ecco il motivo

Tra poco più di un’ora Inter e Lazio si sfideranno a San Siro nel posticipo della 22ª giornata. Come mostra il profilo Twitter della società meneghina, i nerazzurri scenderanno in campo con una maglia speciale.

I giocatori, infatti, avranno scritto sul retro il proprio cognome con caratteri cinesi in occasione del capodanno cinese festeggiato venerdì 12 febbraio. Inoltre ci sarà un bue (o toro o bufalo) in trasparenza dentro i numeri, a simboleggiare l’anno del bue che si sta festeggiando in Cina.