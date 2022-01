Inter Lazio, da Acerbi a Luis Alberto: sono cinque gli orfani di Inzaghi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono cinque i calciatori della Lazio che soffrono la mancanza di Simone Inzaghi: quanto è dura adattarsi al nuovo corso di Sarri

La sfida di questa sera tra Inter e Lazio sarà anche l’incontro tra alcuni vecchi “pupilli” della gestione biancoceleste di Simone Inzaghi. Acerbi, Lucas Leiva, Radu, Luis Alberto e Lazzari, come ricorda il Messaggero oggi in edicola, sono gli orfani della gestione precedente.

Giocatori insostituibili per l’attuale tecnico dell’Inter messi in discussione da Sarri: alcuni ruotano (Luis Alberto su tutti), alcuni partono ormai nelle retrovie (Lazzari, Radu e Lucas Leiva). Discorso a parte per Acerbi: la sua titolarità non è in discussione ma entrare dentro i meccanismi chiesti da Sarri si sta rivelando maledettamente complicato.