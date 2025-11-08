 Inter Lazio, i convocati di Maurizio Sarri: la scelta su Romagnoli e i giocatori a disposizione per la trasferta di Milano
3 ore ago

Romagnoli

Inter Lazio, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i nerazzurri di domani sera. Romagnoli presente.

Alessio Romagnoli è tra i convocati per la sfida contro l’Inter. Sarri ha deciso di portare il centrale a Milano e la decisione finale sarà presa solamente a ridosso della partita per capire se rischiare oppure no.

Di seguito la lista dei convocati della Lazio:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia

