 Inter Lazio, l'attaccante nerazzurro Thuram ci sarà per la sfida contro i biancocelesti? Le ultimissime verso il big match
2 ore ago

Thuram
Thuram

Inter Lazio, Thuram verso il recupero: le ultime sull’attaccante nerazzurro in vista della super sfida. Tutti i dettagli

L’Inter si prepara ad affrontare il Kairat Almaty domani sera a San Siro, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo un allenamento intenso, la squadra guidata da Cristian Chivu sta limando gli ultimi dettagli per presentarsi all’appuntamento europeo nelle migliori condizioni. La rifinitura della vigilia è stata dedicata soprattutto a rafforzare l’intesa tra i reparti, con particolare attenzione alla fase offensiva e alla compattezza difensiva, aspetti decisivi per superare l’avversario kazako.

Tra le notizie più positive in casa nerazzurra c’è il ritorno in gruppo di Marcus Thuram. L’attaccante francese, classe 1997, ha smaltito l’infortunio che lo aveva costretto a saltare alcune gare e ha ripreso ad allenarsi regolarmente con i compagni. Chivu ha confermato la sua convocazione per la sfida di domani: un recupero prezioso, che restituisce all’Inter uno dei suoi elementi più dinamici e versatili in attacco.

Un crocevia per la qualificazione

La gara contro il Kairat rappresenta un passaggio cruciale per consolidare la posizione dell’Inter nel girone. Una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione agli ottavi di finale. Nonostante la maggiore esperienza internazionale rispetto agli avversari, la squadra milanese è consapevole di non poter sottovalutare l’impegno.

Il rientro di Thuram, unito alla preparazione meticolosa di Chivu, testimonia la determinazione dell’Inter ad affrontare la sfida con il massimo impegno. Domani sera a San Siro i nerazzurri avranno l’occasione di confermare la propria forza e compiere un passo decisivo verso la fase a eliminazione diretta della Champions League.

