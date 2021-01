Inter e Juve su Caicedo? Notizia smentita ma il futuro dell’attaccante è in bilico

Non ha trovato conferme la voce che dava Inter e Juventus su Felipe Caicedo: la posizione dell’attaccante della Lazio rimane in bilico

L’Inter su Caicedo. È la voce rimbalzata ieri che, come spiega Il Corriere dello Sport, non ha trovato conferme né a Milano né a Formello. Conte cerca un vice Lukaku ma Suning non ha gli 8 milioni che convincerebbero Lotito a cedere il Panterone.

Un attaccante lo cercano anche Juve e Fiorentina. Inzaghi prova a tenersi stretto l’ecuadoriano almeno fino a giugno. I bianconeri sono nella stessa condizione dell’Inter, in cerca di occasioni. I viola sono gli unici che possono spendere dopo aver ceduto Pedro (14 milioni d’incasso) e in attesa di vendere Kouame. La Lazio continua a negare di aver ricevuto offerte per Caicedo, da qui all’1 febbraio la sua posizione rischia di rimanere in bilico. Verranno ascoltate eventuali proposte allettanti.