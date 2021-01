Calciomercato, anche l’Inter sonda il terreno per Caicedo

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, anche l’Inter di Conte avrebbe sondato il terreno per Caicedo, perfetto come vice Lukaku

L’esultanza di Caicedo contro la Fiorentina non lascia spazio a dubbi: il gocatore vuole la Lazio. E lo ha dimostrato in modo plateale, davanti a tutti, stringendo l’aquila cucita sulla maglia e guardando dritto nelle telecamere…o negli occhi di chi lo voleva lontano da Roma.

Nonostante Tare abbia ribadito – più e più volte – che Felipe non si muoverà, le voci di mercato non si abbassano mai. Secondo Sportmediaset, infatti, il giocatore sarebbe stato individuato da Conte come l’ideale vice Lukaku. Una trattativa però che è quasi fantamercato: il presidente Lotito ha alzato le richieste per il giocatore e non ha alcuna intenzione di liberarsi del giocatore.