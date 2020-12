Piero Ausilio ha parlato a Sky Sport della situazione Gomez

Piero Ausilio, dirigente dell’Inter, ha commentato la situazione Gomez in casa Atalanta ai microfoni di Sky Sport:

«Eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri. All’Atalanta, come al Milan, sono amici prima di tutto. Sappiamo che c’è qualcosa che non va e vorrei stare lontano da certi discorsi. È normale che la stima e la considerazione per un giocatore come Gomez c’è da parte di tutto il mondo del calcio».