Inter, annullata la conferenza stampa di Conte dopo la lettera del CdS

L’Inter annulla la conferenza stampa di Conte: la decisione dopo la pubblicazione della lettera “anti-Inter” sul Corriere dello Sport.

L’Inter annulla la conferenza stampa di Antonio Conte. L’annuncio attraverso un comunicato: «Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media “che devono garantire il rispetto delle persone” oggi non si terrà la conferenza stampa».

La decisione arriva dopo la pubblicazione della lettera “anti-Inter” nella giornata di ieri, alla quale il giornalista Italo Cucci rispondeva: «Alla sua cattiveria aggiungo la mia che son disposto a far diventare tormentone: quando confesseranno, dirigenti (anche amici…) e tifosi dell’Inter che senza Icardi hanno buttato via la Champions… e forse anche il resto? Slogan: NO ICARDI, NO PARTY».