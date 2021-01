Instagram, la moglie di Luis Alberto sul futuro: «Noi molto felici a Roma»

La moglie di Luis Alberto risponde alle domande dei followers su Instagram

La moglie di Luis Alberto Patricia si gode il Magic Moment del marito, che col numero 10 sulle spalle ha realizzato una doppietta nel derby di Roma. Luis Alberto veniva anche da una rete al Parma al Tardini, ed è sempre più protagonista in campionato. Patricia ha riposto su Instagram alle domande dei suoi followers, prestandosi al gioco del “vero o falso”, per poi rispondere alla domanda molto gettonata sul futuro del centrocampista. A chi gli ha chiesto se il marito ha intenzione di tornare a giocare in Spagna Patricia ha risposto con sincerità e schiettezza: «In questo momento non ci pensiamo, noi siamo molto felici a Roma».