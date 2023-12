Insigne-Lazio, il piano del club per sostenere lo stipendio del napoletano

La Lazio sogna l’arrivo di Lorenzo Insigne dal calciomercato, ecco il piano per sostenere il super stipendio del calciatore del Toronto

Comincia a prendere forma l’idea dell’arrivo di Lorenzo Insigne in casa Lazio. Ma come è ben noto a tutti i tifosi capitolini (e non solo) per la buona riuscita dell’operazione è prima di fondamentale importanza risolvere il “nodo” legato all’ingaggio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club di Sarri potrebbe concretamente pensare al calciatore solo se il Toronto lo presenterà a costo zero.

Inoltre, in caso di trasferimento il club canadese, si legge, dovrebbe pagare almeno una parte dello stipendio del calciatore (ben 11 milioni di euro bonus compresi). L’agenzia che lo gestisce, la You First, è la stessa scuderia di Felipe Anderson e sarebbe al lavoro per strappare un accordo di risoluzione, con il contratto dell’ex Napoli che “peserebbe” anche per le casse dello stesso Toronto, arrivato ultimo in classifica.