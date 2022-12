Inghilterra Senegal, Sterling out per motivi famigliari: i dettagli

Il ct Southgate dovrà rinunciare a Raheem Sterling per il match contro il Senegal: giocatore out per motivi famigliari

Fulmine a ciel sereno in casa Inghilterra. Il ct Southgate dovrà fare però a meno di Raheem Sterling, rimasto fuori dal match per motivi familiari.

A comunicare la notizia è stata proprio la nazionale dei Tre Leoni, attraverso un post su Twitter in questi minuti. “Raheem Sterling non è disponibile per stasera poiché ha a che fare con una questione di famiglia“, si legge nel post.