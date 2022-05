Atalanta, si ferma Zapata: il colombiano out con lo Spezia

In vista della sfida di domani alle ore 12.30 contro lo Spezia, l’Atalanta di Gasperini dovrà fare a meno di Duvan Zapata

In vista della sfida di domani alle ore 12.30 contro lo Spezia, decisiva per la corsa per un posto in Europa, l’Atalanta di Gasperini dovrà fare a meno di Duvan Zapata.

Il colombiano negli scorsi giorni si è allenato a parte a causa di un affaticamento muscolare che si trascina da una serie di partite. Per i bergamaschi sarà out anche il difensore Scalvini.