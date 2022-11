Infortunio Zaccagni, il giocatore non ci sarà contro il Monza. La situazione

Infortunio Zaccagni, il giocatore rischia di tornare in campo nel 2023 a causa di uno stiramento al polpaccio

La Lazio perde il giocatore più in forma del momento: Mattia Zaccagni. Come riporta il Corriere dello Sport, l’esterno avrebbe riportato uno stiramento al polpaccio e oggi si sottoporrà agli esami strumentali in Paideia per capire l’entità del problema. Se la diagnosi fosse confermata, salterebbe Monza e Juventus.

Un’altra brutta tegola per Maurizio Sarri che dovrà fare i conti anche con gli acciacchi di Pedro. Che sia il momento di dare più spazio a Romero?