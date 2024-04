Infortunio Zaccagni, l’esterno pronto al rientro: rassicurazione a Tudor, il RETROSCENA

Infortunio Zaccagni, l’esterno è pronto al grande rientro: ha assicurato a Tudor che sarà in panchina contro il Verona

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio ci siamo per il ritorno di Mattia Zaccagni, esterno fermo dalla gara di andata in Coppa Italia contro la Juve.

Il classe ’95, che ieri sera ha saltato anche la sfida di ritorno culminata con l’eliminazione dei biancocelesti, ha rassicurato il tecnico Tudor: sabato sera contro il Verona, sua ex squadra, tornerà tra i convocati accomodandosi in panchina.