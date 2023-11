Infortunio Zaccagni, l’esterno manda segnali incoraggianti: cosa ha fatto – FOTO

Infortunio Zaccagni, arrivano segnali incoraggianti per Maurizio Sarri e per la Lazio: ecco cosa ha fatto l’esterno

Arrivano notizie incoraggianti per Maurizio Sarri e per tutta la Lazio per quanto riguarda l’infortunio di Mattia Zaccagni.

L’esterno, fermatosi dopo la gara col Feyenoord per una distorsione al ginocchio, ha pubblicato una Instagram Stories nella quale è alle prese con una corsa sul tapis roulant. L’obiettivo è esserci a Salerno.