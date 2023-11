Infortunio Zaccagni, ansia in casa Lazio: ha lasciato l’Arechi in stampelle. Ultime

Infortunio Zaccagni, c’è grande preoccupazione in casa Lazio: l’esterno ha lasciato l’Arechi in stampelle. Cosa filtra

Non solo la sconfitta contro la Salernitana, in casa Lazio c’è grande attenzione anche alle condizioni dei calciatori infortunati, come riporta Il Messaggero.

Quelle dopo il triplice fischio dell’Arechi sono state ore di preoccupazione per Zaccagni, in attesa di sapere le proprie condizioni. L’esterno è stato sostituito al 62’ da Pedro per un forte dolore che non gli ha permesso di sostenersi sulle proprie gambe. Inizialmente sembrava si trattasse dell’adduttore, ma poi Sarri ha rilanciato nel post gara parlando di un possibile infortunio all’anca. L’unica certezza è che il numero 20 è tornato nella Capitale in stampelle e ha svolto gli esami al Paideia International Hospital. Un responso negativo sarebbe il punto esclamativo su un sabato da dimenticare.