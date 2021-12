Infortunio Zaccagni, indurimento muscolare per l’esterno: la situazione

Mattia Zaccagni è stato costretto ad uscire nella gara di oggi contro il Sassuolo per un indurimento muscolare: le ultime sull’esterno

Serata agrodolce per Mattia Zaccagni. Nonostante la prima rete realizzata in campionato con la maglia biancoceleste, valsa a poco ai fini del risultato finale vista la rimonta del Sassuolo firmata da Berardi e Raspadori, l’esterno ha da recriminare non solo per la sconfitta della Lazio ma anche per le sue condizioni fisiche.

L’esterno ex Verona infatti è stato costretto ad uscire al minuto 65 per un indurimento muscolare in seguito ad un colpo al polpaccio. Le valutazioni sull’entità dell’infortunio verranno effettuate nei prossimi giorni.