Infortunio Zaccagni, come sta il capitano? Le ultimissime

Infortunio Zaccagni, come sta il capitano biancoceleste? Le ultimissime sulle sue condizioni in vista dei prossimi impegni, tra campionato ed Europa

Calciomercato.com ha fatto il punto sulle condizioni di Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio non ha preso parte all’ultima trasferta europea in casa del Viktoria Plzen per un affaticamento al polpaccio accusato dopo Milan.

L’attaccante è rimasto così a Roma soltanto per precauzione, con Baroni che ha preferito non rischiare. Resta comunque da monitorare in vista delle prossime gare.