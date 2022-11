Infortunio Vlahovic, la pubalgia non gli dà tregua. Il punto in vista della Lazio

Infortunio Vlahovic, il giocatore è ancora alle prese con la pubalgia. Presenza a rischio contro la Lazio? Le ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sono ancora incerti i tempi di recupero di Dusan Vlahovic, assente ormai da diverse settimane a causa della pubalgia.

Il fastidio starebbe migliorando, ma non è ancora definita la data del suo ritorno in campo. La Juventus rischia di rivederlo direttamente nel 2023, vista anche la volontà del ragazzo di correre meno rischi possibili per evitare di saltare un Mondiale ormai alle porte. Resta in dubbio quindi la sua presenza contro Lazio.